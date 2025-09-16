C 31 K Platformuna Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Telegram ve Discord'daki 'C 31 K' platformuna yönelik soruşturmasında 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında 17 suça sürüklenen çocuk da bulunuyor.
"C 31 K" platformuna yönelik soruşturmada 37 şüpheliden 10'u tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Telegram ve Discord'daki "C 31 K" platformuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel