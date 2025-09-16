C 31 K Platformuna Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama

"C 31 K" platformuna yönelik soruşturmada 37 şüpheliden 10'u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Telegram ve Discord'daki "C 31 K" platformuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.