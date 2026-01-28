Nevşehir'de buzağı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Haberler

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalınan buzağı için başlatılan çalışmada, 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde buzağı çalan 5 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Kalaba beldesinde M.C.Ç.'nin çalınan buzağının bulunması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda buzağıyı, Y.S., H.T., İ.A., C.A. ve D.Y.'nin çalıp, H.N.'ye sattıkları tespit edildi. Jandarma tarafından adresleri belirlenen 5 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, birçok suçtan kayıtları bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemleri sonrası tutuklandı. Çalınan buzağı sahibine teslim edilirken, hayvanı satın alan H.N. hakkında 'Suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.

