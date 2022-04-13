Büyükşehir'den Üreticiye İlaç Gibi Destek

Mahalle muhtarları ve üreticiler sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini şu sözlerle paylaştı; "İlaç gibi geldi".

Kırsal kalkınmada önemli bir hamle yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yönelik desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başladığı gübre desteğine Alaşehir ve Sarıgöl ilçesiyle devam etti. Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen törenle 440 üreticiye, yüzde 75 hibe destekli olarak 36 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunuldu. Alaşehir'deki programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, MHP İlçe Başkanı/Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Başkan Ergün'ün selamlarını iletti

Alaşehirli üreticiyle sohbet ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Pandemi ve yakın coğrafyamızda yaşanan savaş durumu tarımın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu konuda, başkanımız tarımsal anlamda desteklerin arttırılması yönünde bizlere talimat verdi. 10 milyon lira olan tarımsal destekleme bütçemize artı 17 milyon lira ekleyerek 27 milyon liraya çıkardı. Bunun da 3 milyon 122 bin lirasını gübre desteğine ayrıldı. 30 dönümün altında yeri olan çiftçimize karınca kararında destek olmayı amaçladık. Bunun sadece yüzde 25'ini sizden katkı olarak alıyoruz. Gübre desteği yaptığımız desteklerden yalnızca biri" dedi.

Planlanan çalışmalar hakkında üreticiye bilgi verdi

Kırsal kalkınmada önemli bir hamle yapan Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı çalışmaları hakkında da üreticiye müjdeler veren Öztozlu, "100 bin meyve fidanı dağıtmıştık. Fidan desteğimizi 200 bine çıkaracağız. 200 tane damızlık koç dağıtmıştık. Başkanımız talimat verdi, 500 damızlık koç dağıtımı yapacağız.Hayvan içme suyu göletlerinin yapım ve bakımlarını yapacağız. Bunun yanı sıra arıcılık projelerimiz de yer alıyor. Sulama kooperatiflerine 8 milyon lira bütçeyle, 40 bin metre boru alımı planlanıyor. İhaleye çıkıldı. Aksilik olmazsa onun da alımın yapacağız. Sulama kooperatiflerine ücretsiz olarak bunlar verilecek. Sirke sineğiyle ilgili yine bir çalışmamız olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Köylü Milletin Efendisidir" anlayışıyla hareket ediyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler bizim başımızın tacısınız" dedi.

"Çalışmaları saygıyla karşılıyoruz"

MHP İlçe Başkanı/ Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de, üreticiye sağlanan destek nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür ederek, "Çiftçi ve oda başkanı olarak şöyle ifade edeyim. Pandemi ve yakın coğrafyamızda yaşanan savaş durumu çiftçiyi zor duruma soktu. Bu zor durumda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün çiftçinin yanında olması, oda başkanı olarak çok memnun oldum. Az önce de ifade ettiler, daha büyük projeler de planlanıyor. Saygıyla karşılıyoruz. Odam ve partim adına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üreticiler memnuniyetini paylaştı

Üreticiler ve mahalle muhtarları sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini şu sözlerle paylaştı.

Azıtepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Doğanlı: Cengiz başkanımıza, küçük çiftçilerimize sağladığı bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz.

Çarıktekke Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin: Cengiz başkanımıza bu destekleri sağladı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

Zehra Yalın:Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Namık Aslan: Destekten memnunuz. Bu çalışmayı ilk defa başlattı. İnşallah devamı gelir.

Ülfet Arar: Çiftçi olarak zor durumdayız. Onun için belediyeye bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Uğur Birol: Türkiye genelinde tüm belediyeler böyle yaparsa daha iyi olur. Sağ olsunlar.

Ali Çelik: Destek güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Mustafa Süslü:Çok güzel destek, devamlarını bekliyoruz.

Muharrem Külcü: Çiftçimize destek olduğu için, başkanımıza teşekkür ederiz.

Sarıgöl'de de üreticiler gübreleri teslim aldı

Alaşehir ilçesinde yapılan programın ardından Sarıgöl ilçesinde de üreticilere gübreleri teslim etti. Sarıgöl'deki programda da üreticiyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan ve Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik etti.

Alaşehir'de olduğu gibi Sarıgöl'de de üreticiler sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Üreticiler şu sözlerle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Emin Erbay: Çok teşekkür ediyoruz. Bu pahalılıkta ilaç gibi geldi.

Aydın Şeker: Şimdiye kadar böyle bir hizmet görmedik. Bu destek iyi oldu.

Muzaffer Tıkıroğlu: Bu destek bir nevi bizi rahatlatacak. Başkanımıza teşekkür ederiz.

Mehmet Tıkıroğlu: Destekten memnunuz.Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz verdiği katkıdan dolayı. Devamını da bekliyoruz.

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