Haberler

Büyükşehir Belediyesi'nden Küpeli Mahallesi'ne Sıcak Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi'nden Küpeli Mahallesi'ne Sıcak Asfalt Çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, Özvatan'ın Küpeli Mahallesi'nde beş kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, çalışmalar sayesinde bölge halkının ulaşım konforunun artacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, Özvatan'ın Küpeli Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin kırsal kesimlerinde yol yenileme ve asfalt çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Küpeli Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış olan kilitli parkeleri kaldırılarak yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Beş kilometre uzunluğundaki yolda 5 bin 300 ton sıcak asfalt üretim, nakliye ve serim çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, geçen yıllarda içme suyu sıkıntısından kaynaklı yollarda şebekelerin yenilenmesinden ve ilçenin doğalgaza kavuşmasından dolayı mahalle aralarındaki yolların bozulduğunu, Büyükşehir Belediyesinin bu bölgelerde asfalt çalışması yaptığını belirtti.

Sıcak asfalt sayesinde bölge halkının daha konforlu ulaşım sağlayacağını ifade eden Demir, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Manav hırsızlığı kamerada! Dükkan sahibinin tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.