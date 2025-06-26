Büyükkılıç, İlçe Başkanlarıyla Yatırım Toplantısı Düzenledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'la toplantı gerçekleştirdi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçelere yapılan ve yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Büyükkılıç, konuşmasında, ilçeler ve merkezde olmak üzere tüm vatandaşları hizmetle kucakladıklarını belirtti.

Kendilerini seven ve güvenen hemşehrilerine layık olmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize, yerelde kendi ilçe belediye başkanlarımız, genelde de kırsalımızla birlikte Fen İşleri birimimiz, KASKİ'miz, elektrik şirketimiz gibi kurumlarımızın yaptığı çalışmalar açısından hizmetlerimizi iletmeye çalışıyoruz. Varsa beklentileri, varsa yeni gündeme gelecek konular onları dinliyoruz. İstişare ediyoruz hem de bir bakıma muhabbete vesile olacak ortamda değerlendirme toplantısını da yapıyoruz. Değerli başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Amacımız bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olmak."