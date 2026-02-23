Haberler

Başkan Büyükkılıç, Develi'de iftar programına katıldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda tarım ve hayvancılığa verilen destekler ile belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar programında Başkan Büyükkılıç ile beraber Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Vatandaşla iftarda buluşan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.

Her alanda vatandaşa hizmet için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Taşramızı çok önemsiyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalarda 1 milyar lira tarım ve hayvancılık desteği verdik. Yatırımlara en çok pay ayıran bir belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içerisinde birinci sırada. Sözümüzde durmanın anlayışı içerisinde yine 30 büyükşehir içerisinde vadettiklerini en çok hayata geçiren büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Üzerimize ne düşüyorsa emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ü de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
