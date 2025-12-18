16. Büyükelçiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Katılımıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı Yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçilerle istişare toplantısı yaptı.
(ANKARA) - 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
16. Büyükelçiler Konferansı'nın dördüncü gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı yapıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel