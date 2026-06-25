Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Musul Valisi Dehil ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul kentine gerçekleştirdiği iki günlük ziyareti kapsamında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile bir araya geldi.

Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığını ziyaret eden İnan, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentin ilçe ve kasabalarında Türkmenlerin durumunu değerlendirdi.

Büyükelçi İnan, Musul Valisi Dehil ile gerçekleştirdiği görüşmenin de verimli geçtiğini ifade etti.

ITC Musul İl Başkanlığında Türkmen yetkililerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran İnan, burada Türkmenleri ilgilendiren meseleleri ele aldıklarını söyledi.

İnan, ITC'nin Türkmenlerin asli temsilcisi olduğuna vurgu yaparak, Musul ziyaretinde gösterdiği misafirperverlikten dolayı ITC'ye teşekkür etti.