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Büyükelçi Gökmen, güven mektubunu Barrow'a sunarak Gambiya'daki görevine başladı

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Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Özgür Gökmen, güven mektubunu Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a sundu. Büyükelçilik paylaşımına göre, Gökmen bu sunumla Gambiya'daki görevine resmen başladı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Özgür Gökmen, güven mektubunu Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a sundu.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Büyükelçi Gökmen'in güven mektubunu Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'a sunduğu bildirildi.

Güven mektubunu sunmasıyla Büyükelçi Gökmen, Gambiya'daki görevine resmen başladı.

Kaynak: AA
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