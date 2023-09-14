Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de... Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye Yeni Büyükelçiler Atandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2023/395 sayılı atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre Rusya Büyükelçiliği'ne eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliği'ne eski Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Fas Büyükelçiliği'ne Mustafa İlker Kılıç, Burundi Büyükelçiliği'ne ise Alp Işıklı atandı.