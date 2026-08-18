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Erdoğan imzalı yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin Doha, Amman, Kuveyt, Kişinev, Cibuti, Tallin, Kinşasa, Tahran ve Gaboron büyükelçiliklerine yeni atamalar yapıldı; Cibuti ve Montevideo büyükelçileri merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Suriye) Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel, Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl getirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.

Kaynak: AA
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