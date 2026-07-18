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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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