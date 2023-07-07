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Büyükçekmece Gölü'nde 8 Kaçak Yapı Yıkıldı

Büyükçekmece Gölü'nde 8 Kaçak Yapı Yıkıldı

Güncel Haberler

Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü tarafından tespit edilen 8 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan 8 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi. Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Eskice Köyü mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 8 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemininin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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