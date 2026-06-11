Büyükçekme'de 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı -1
Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
BÜYÜKÇEKME'de 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken kaza nedeniyle trafik nerdeyse durma noktasına geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı