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Büyükçekmece'de Feci Kaza: Yaya Geçidinde Değilken Çifte Çarpmanın Kurbanı Oldu

Büyükçekmece'de Feci Kaza: Yaya Geçidinde Değilken Çifte Çarpmanın Kurbanı Oldu
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Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Dilber Koyuncu, önce bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu, ardından başka bir aracın da çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan iki sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu(42)'ya iki araç çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Dilber Koyuncu'ya, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu'ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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