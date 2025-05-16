Büyükçekmece'de Yolsuzluk Soruşturmasında Kemal Şahin Tutuklandı

Büyükçekmece'de Yolsuzluk Soruşturmasında Kemal Şahin Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Kemal Şahin'i tutukladı. Şahin, rüşvet verme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Kemal Şahin tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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