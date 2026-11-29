Büyükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı'nda iş makinesi devrildi, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Sürücü olayda yara almazken, bulvarda trafik kontrollü şekilde sağlandı ve iş makinesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Büyükçekmece'de iş makinesi devrildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü olayda yara almadı.
Bulvarda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, iş makinesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA