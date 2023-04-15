Büyükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Büyükçekmece'de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Büyükçekmece'de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
E-5 kara yolu Mimaroba mevkisinde Ankara istikametine giden M.K. yönetimindeki 59 JF 456 plakalı kamyonet EDS direğine çarptı.
Sürücü M.K, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki V.Ç yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri yolda kumlama ve temizlik yaptı.
Kaza dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Güncel