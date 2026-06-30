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Büyükçekmece'de arazide çıkan yangın söndürüldü

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Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde tarla ve otluk alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükçekmece'de tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çakmaklı Mahallesi'nde tarlaların ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve traktörler de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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