Haberler

Büyükçekmece'de Tabanca ile Öldürülen Melisa Kölekçi, Tokat’ta Defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de Hakan K. tarafından vefat eden Melisa Kölekçi, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Olayda iki kişi daha yaralandı.

İSTANBUL Büyükçekmece'de otel odasında Hakan K. tarafından tabancayla öldürülen Melisa Kölekçi (27), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 10 Kasım'da Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerindeki iş yerinde çalışanlar, silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför ve ön yolcu koltuklarında 2 kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğunda yaralı halde bulunan Emre Güçlü, kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde, ön koltuktaki Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler, olaya ilişkin bölgenin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelerken, otel görevlileri 311 numaralı odada da bir kadının ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, ölen kadının, Melisa Kölekçi olduğunu tespit etti. Olay yerinde de 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalarda 3 kişiyi de Hakan K.'nin vurduğu belirlendi.

Melisa Kölekçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kölekçi, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Soğukpınar köyündeki Soğukpınar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.