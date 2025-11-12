Büyükçekmece'de Tabanca ile Öldürülen Melisa Kölekçi, Tokat’ta Defnedildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de otel odasında Hakan K. tarafından tabancayla öldürülen Melisa Kölekçi (27), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 10 Kasım'da Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerindeki iş yerinde çalışanlar, silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför ve ön yolcu koltuklarında 2 kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğunda yaralı halde bulunan Emre Güçlü, kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde, ön koltuktaki Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler, olaya ilişkin bölgenin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelerken, otel görevlileri 311 numaralı odada da bir kadının ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, ölen kadının, Melisa Kölekçi olduğunu tespit etti. Olay yerinde de 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalarda 3 kişiyi de Hakan K.'nin vurduğu belirlendi.

Melisa Kölekçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kölekçi, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Soğukpınar köyündeki Soğukpınar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber: Fatih YILMAZ / TOKAT,