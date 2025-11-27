Büyükçekmece'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Edirne istikameti Cumhuriyet mevkisinde seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü aracını sağ şeride çekti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel