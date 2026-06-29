Büyükçekmece'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'de park halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Büyükçekmece'de park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kumburgaz Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel