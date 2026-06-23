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Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi; yol trafiğe kapatıldı-1 / Havadan görüntüler

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi; yol trafiğe kapatıldı-1 / Havadan görüntüler
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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralanırken, D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vehbi DEMİR/ Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralanırken, D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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