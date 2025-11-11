Büyükçekmece'de Hafriyat Kamyonunda Yangın

Büyükçekmece'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun arka lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Kamiloba mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonunun arka lastiklerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek kasayı kamyondan ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın, yolda trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.