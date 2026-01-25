Büyükçekmece'de Bir Fabrikada Palet ve Plastik Kasa Yangını

(İSTANBUL) Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve park halindeki 2 kamyon ve bir TIR'a da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde kurulu bir fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda başladı. Kısa sürede genişleyen yangın park halindeki 2 kamyon ile bir TIR'a sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre yangın, ekiplerin çalışması sonucu 19.00 sıralarında kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.