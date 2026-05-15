Haberler

Büyükçekmece'de bıçaklı kavgada bir genç öldü, 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan ve yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan ve yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mayıs'ta Muratçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Abdülbaki Demirel (16) ve Savaş I'nın (15) bıçakla yaralanması, kaldırıldıkları hastanede Demirel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Çalışma kapsamında bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. (16) ve M.A.D. (17) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, kavga sırasında bıçakla yaralanan Abdülbaki Demirel ve Savaş I. sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü. Ağır yaralanan Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Adem Koç
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

Korkulan oluyor! Trump tarihi ziyaret sonrası düğmeye basacak
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Meteorolojik kıyamet! Bir günde yaşamadığımız doğa olayı kalmadı
2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor

2019'da ambargo uygulayan ülke, şimdi İHA'lar için kapımızda yatıyor
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi