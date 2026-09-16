Büyükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Büyükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücüye, 46 bin lira ceza uygulandı.
Büyükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücüye, 46 bin lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.
Plakadan yapılan kimlik tespitinde sürücünün İ.Ç. (36) olduğu belirlendi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. İ.Ç'ye "Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Yol Vermemek" suçundan 46 bin lira ceza uygulandı.
Öte yandan sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
İ.Ç. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.