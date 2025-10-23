Haberler

Büyükbaş Hayvan Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde, büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan 61 yaşındaki Cemalettin Güdek, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde büyükbaş hayvanın saldırdığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki ahırında çalışan Cemalettin Güdek (61), büyükbaş hayvanlarından birinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güdek, sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güdek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.