Büyükbaş Hayvan Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Kumru ilçesinde, büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan 61 yaşındaki Cemalettin Güdek, hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kumru ilçesinde büyükbaş hayvanın saldırdığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki ahırında çalışan Cemalettin Güdek (61), büyükbaş hayvanlarından birinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Güdek, sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güdek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
