Büyükada'da Orman Yangını Çıktı

(İSTANBUL) Büyükada Viranbağı Plajı restoran bölümünde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İBB İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava destekli söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık görevlilerine teslim edildi.

Büyükada'da akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajının restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava destekli söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA