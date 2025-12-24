Haberler

Albüm: Mısır, Kral Khufu'nun İkinci Güneş Teknesi İçin Restorasyon Projesi Başlattı

Albüm: Mısır, Kral Khufu'nun İkinci Güneş Teknesi İçin Restorasyon Projesi Başlattı
Güncelleme:
Mısır, Büyük Mısır Müzesi'nde Kral Khufu'ya ait ikinci güneş teknesinin restorasyonuna başladı. Çalışmaların dört yıl sürmesi planlanıyor ve ziyaretçiler süreci canlı olarak izleyebilecek.

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Mısır, kısa süre önce açılan Büyük Mısır Müzesi'nde eski Kral Khufu'nun ikinci güneş teknesini yeniden birleştirme çalışmalarına başladı. Restorasyonun yaklaşık dört yıl sürmesi beklenirken, ziyaretçilerin süreci canlı olarak izleme imkanına sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
