Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar sürüyor

Özgür EREN/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar sürüyor.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile Ak Parti İl Osman Nuri Kabaktepe, havalimanında hazırlık çalışmalarını inceledi. Miting alanında dev platformun kurulum çalışmaları devam ederken, alanın belirli noktalarına demir bariyerler getirildi. Ses sistemlerinin de kurulduğu görüldü.