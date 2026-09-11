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Büyük bölümü yıkılan tarihi kümbet için koruma talebi

Büyük bölümü yıkılan tarihi kümbet için koruma talebi
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ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Selçuklular döneminde inşa edildiği belirtilen tarihi kümbet, yıllar içerisinde meydana gelen depremler ve definecilerin kaçak kazıları nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü.

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Selçuklular döneminde inşa edildiği belirtilen tarihi kümbet, yıllar içerisinde meydana gelen depremler ve definecilerin kaçak kazıları nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. Önemli bir bölümü yıkılan tarihi yapının korunması için çalışma yapılması talep edildi.

Tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde bulunan kümbet ve daha sonra İpekyolu'ndan geçenlerin güvenliği için gözetleme kulesi olarak kullanılan yapı, bölgede yaşanan depremler ve defineci talanıyla büyük zarar gördü.

Emekli öğretmen ve tarihçi Abdurrahman Zeynal, büyük bir bölümü yıkılan yapının Selçuklular dönemine ait olduğunu söyledi. Yapının bulunduğu bölgenin tarihi açıdan önemli olduğunu belirten Zeynal, "Tarihi İpekyolu güzergahı bu kümbetin hemen arkasından geçmektedir. Kervanlar bu yolu takip ederek Trabzon'un Çaykara ilçesine, oradan da limana ulaşıyorlardı. Bu yolların güvenliği için değişik yapılar gerçekleştirildi. Bulunduğumuz yer gerçekten çok önemli bir yer. Bu tepenin üzerinde kümbet inşa edilmiş" dedi.

'SEKİZGEN VE BEYAZ TAŞTAN YAPILMIŞ'

Kümbetin mimari özelliklerine de değinen Zeynal, yapının sekizgen planlı olduğunu belirterek, "Selçuklular döneminde inşa edilen bir kümbettir. Sekizgen ve beyaz taştan, Horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. 1960'lara kadar bu bina çok sağlam olarak geldi. Meydana gelen depremler hasar verdi. Keşke bu kümbet günümüze kadar sapasağlam gelebilseydi" diye konuştu.

Tarihi yapının bir bölümünün yıkıldığı, definecilerin de kaçak kazılar yaptığı belirtildi. Bölgedeki tarihi mirasın korunması ve yapının gelecek nesillere aktarılması için restorasyon ve koruma çalışması yapılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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