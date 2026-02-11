Haberler

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
Güncelleme:
Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Kadıköy'deki Paribu Art'ta müzikseverleri bir araya getirerek, 'Duvarların Ötesi / Istanbul' adlı yeni projesiyle birlikte eserlerini seslendirdi.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Kadıköy'de sanatseverleri ağırlayan Paribu Art'ta konser verdi.

Konserde Kayıkçı, yeni projesi "Duvarların Ötesi / Istanbul" adlı çalışmasının yanı sıra "Fernweh" ve "Koda" adlı bestelerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Duvarların Ötesi / Istanbul" çalışmasında şehirlerin hafızasını ve mimari dokusunu müziğin diliyle yeniden kurgulayan Kayıkçı, "Bu akşam burada olmayı seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler için eski, yeni şarkılardan ve yayımlanmak üzere olan şarkılardan bir de hala yerini çok bulamamış şarkılardan oluşan bir set up hazırladık. Aslında bugün epey bir hazırlandık. Benim için de bir ilk oldu. Umarım keyifli geçer ve buradan hep beraber güzel duygularla ayrılırız." ifadesini kullandı."

Uzun zaman sonra Türkiye'de konser verdiğini dile getiren Kayıkçı, genellikle yurt dışında sahne aldığını söyledi.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde sanatçı, Anadolu'nun kültürel dokusuyla modern ses dünyasını bir araya getiren eserlerini de seslendirdi.

Dokuz yaşında başladığı piyano yolculuğunu bale, iç mimarlık ve çevre tasarımı gibi alanlarla besleyen Büşra Kayıkçı, mimari yapıyı andıran akışkan kompozisyonlarıyla çağdaş müzik sahnesinde dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
