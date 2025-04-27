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Bursluluk Sınavı Gerçekleştirildi

Bursluluk Sınavı Gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi. Sonuçların 30 Mayıs'ta açıklanacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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