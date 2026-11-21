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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı