Bursa Yıldırım'da tüfekle ateş açan şüpheli uyuşturucu ve silahlarla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden tüfekle ateş açtığı tespit edilen şüpheli, ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar bulunmasının ardından tutuklandı. Şüphelinin ikametinde 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden tüfekle ateş açan şüpheli, adresinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, devriye görevi sırasında silah sesleri duymaları üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, G.P'nin ikametinden tüfekle ateş açtığını tespit etti.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.