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BURSA'da evinin önünde otomobilinden inerken silahlı saldırıya uğrayan Y.B. yaralandı. Olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önüne gelen Y.B., otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte vücuduna isabet eden kurşunlarla Y.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.B., kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı