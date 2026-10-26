Bursa Yıldırım'da iki grubun tekme yumruk kavgası cep telefonuyla görüntülendi

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BURSA'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme- yumruk saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı