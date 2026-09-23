Bursa Yıldırım'da elektrikli bisiklet sürücüsü öldü, araç sürücüsü gözaltına alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çelebi Mehmet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BF 268 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden elektrikli bisikletliye çarptı.

Bisikletli, yol kenarında bekleyen otomobil yüklü çekiciye de çarparak durabilen hafif ticari aracın altında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan bisikletlinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA