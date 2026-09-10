Bursa Valisi Ayyıldız'dan Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti ve Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri Bursa'nın, sahip olduğu tarihi mirası, kültürel zenginliği ve güçlü medeniyet birikimiyle milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bursa'nın Milli Mücadele yıllarında da vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali için verilen büyük mücadelenin en çetin safhalarından birine şahitlik ettiğini ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde başlayan işgallerin gölgesinde, 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgal edilmesi, milletimizin hafızasında derin bir iz bırakmıştır. Bursa'nın işgali, yalnızca bir şehrin topraklarından mahrum bırakılması değil, bağımsızlığı ve hürriyeti varlığının temeli kabul eden bir milletin vicdanında açılan büyük bir yara olmuştur. Ne var ki bu kara gün, milletimizin istiklal iradesini hiçbir zaman teslim alamamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin sarsılmaz azmi ve kahraman ordumuzun fedakarlıklarıyla zafere ulaşmış, Büyük Taarruz'un ardından işgal kuvvetleri Anadolu'dan sökülüp atılmıştır. Bursa'mız da 11 Eylül 1922'de hürriyetine kavuşmuştur."

Ayyıldız, Bursa'nın yeniden hürriyetine kavuşmasının yalnızca kentin değil, bütün bir milletin bağımsızlık idealinin zaferle neticelenmesinin de simgesi olduğunu aktardı.

Bursa semalarında yeniden dalgalanan ay yıldızlı bayrağın, esaretin karşısında hürriyetin, işgalin karşısında istiklalin, karanlığın karşısında aydınlığın nişanesi olduğunu belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği bu kadim şehri, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak geleceğe taşımak, Bursa'nın üretim, ticaret, sanayi, kültür, turizm ve medeniyet alanlarındaki gücünü daha da ileriye götürmektir. Geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe güvenle yürüyen Bursa, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesinde de önemli bir güç olmaya devam edecektir.

Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz. Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA