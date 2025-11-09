Bursa Valisi Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ü anmanın, O'nun "en büyük eserim" dediği cumhuriyeti koruyarak ülkeyi birlik, beraberlik ve azimle geleceğe taşımak olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Atatürk, milletimizin azim ve kararlılıkla mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmiş, yokluklar içindeki bir milleti inanç, cesaret ve birlik duygusuyla ayağa kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. O'nun kurduğu cumhuriyet, milletimizin en büyük ortak değeri ve geleceğe uzanan en güçlü teminatıdır. Bugün bizlere düşen görev, O'nun 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda, cumhuriyetimizi daha da yükseltmek, birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak, büyük Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığını geleceğe taşımaktır. Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."