Bursa-TIR, kırmızı ışıkta bekleyen tankere çarptı: 1 ölü

Güncelleme:
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR'ın trafik ışıklarında bekleyen tankere arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne giden Yaşar Yüksel (58) yönetimindeki 16 AYK 564 plakalı otomotiv yedek parça yüklü TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen TIR'ın şoförü Yüksel, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yüksel'i bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Yüksel'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
