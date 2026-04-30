Avukat Hatice Kocaefe'nin Babası: 'Sorumluların En Ağır Cezayı Almasını İstiyorum'

BURSA'nın Gürsu ilçesinde ablasının alacağı için icra davası açtığı Hakkı Çetin'in silahlı saldırısında yaşamını yitiren Avukat Hatice Kocaefe'nin (26) babası Rahmi Kocaefe, kızının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yapıp Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttüğünü, ardından Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldığını belirterek, "Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. 5 suç kaydı olan Hakkı Çetin ise Bursa'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL'lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin ise borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe ise olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

İki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizinden, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Kocaefe, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Elif Çalışkan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası jandarma iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

ABD'DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

Avukat kızı Hatice Kocaefe'nin ölümüne, diğer kızı Elif Çalışkan'ın ise yaralanmasına tanık olan Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Rahmi Kocaefe, DHA muhabirine yaptığı açıklamada hayat dolu olan kızının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya'da yapılan bir toplantıya katılmıştı" dedi.

'HEPSİ YARIM KALDI'

Kızının hedeflerinin büyük olduğunu belirten Kocaefe, "Hatice, 'Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var' derdi. Dünya çapında bir hukuk bürosu kurmak istiyordu. Eğitim vakfı kurma hayali vardı. O gün de ofisini açmak için hazırlık yapıyordu. Hepsi yarım kaldı" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Kızının görevini yaparken öldürüldüğünü belirten Rahmi Kocaefe, "Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı