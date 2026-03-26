Orhaneli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi

Orman Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, fidanların çocuklar için gelecekte önemli birer parça olacağını vurguladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Meyran mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orman Haftası vesilesiyle yarınların teminatı çocuklarla fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Tuna, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak." ifadesini kullandı.

Programa, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak
