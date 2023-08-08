Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki yerleşim yerlerine de sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere hem karadan, hem de helikopterle yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

İznik'e bağlı Ömerli Mahallesi mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 30 dönüme sıçrayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte tamamen söndürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.