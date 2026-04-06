Bursa'da "Çınarın Gölgesinde" tiyatro oyunu sahnelendi

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında 'Çınarın Gölgesinde' adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve birçok protokol üyesi yer aldı.

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "Çınarın Gölgesinde" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatronun ilk gösterimine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan Göğebakan'ın kaleme aldığı ve Sezai Yılmaz'ın yönettiği, Osman Gazi'nin çınar rüyasından ilham alan eser, Bursa'nın fethine uzanan süreci ve bir devletin doğuşunu sahneye taşıyor.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu, teknik ekip ve yönetmen uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
