Bursa Nilüfer'de elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa Nilüfer'de elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki elektrik dağıtım panosuna çarpan motosiklet devrildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde, Kağan Gergil idaresindeki 16 ATG 643 plakalı motosiklet, yoldaki kasiste dengesini kaybettikten sonra kaldırımdaki elektrik dağıtım panosuna çarpıp devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gergil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.