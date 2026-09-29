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Bursa Mudanya'da motosiklet devrildi, ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edildi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü, Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Güzelyalı Yalı Mahallesi, Piri Reis Sokağı'nda seyreden İ.K idaresindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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