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Bursa Mudanya'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Bursa Mudanya'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Bursa Mudanya'da iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; kazada sürücü ağır yaralandı. Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, sağlık durumunun ağır olduğu değerlendirilerek Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi Piri Reis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. yönetimindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.K, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ağır olduğu değerlendirilen İ.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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