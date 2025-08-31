Bursa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 10 oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Bursa'ya getirilen örgüt yöneticisi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda dün 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.